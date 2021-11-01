Бастрыкин обсудил с врио председателя СК Белоруссии дело об убийстве экс-главы банка «Смоленский»

Александр Бастрыкин обсудил с врио председателя СК Белоруссии дело об убийстве бывшего главы банка «Смоленский». Фото: СК Белоруссии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудил с белорусским коллегой Олегом Шандаровичем дело об убийстве бывшего главы банка «Смоленский» Михаила Яхонтова. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Сегодня, 1 ноября, Бастрыкин прибыл в Минск, чтобы провести ряд рабочих мероприятий с руководителями правоохранительных органов Белоруссии.

- В частности, О.С. Шандарович и А.И. Бастрыкин обсудили детали вызвавшего широкий общественный резонанс уголовного дела об убийстве экс-главы банка «Смоленский» Михаила Яхонтова и членов его семьи Андреем Скрипкиным, совершившим суицид, после того как скрылся на территории соседнего государства. В целях установления всех деталей произошедшего, российской стороной белорусским коллегам передан запрос о получении доказательственной базы в рамках расследования данного уголовного дела, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также стороны обсудили важность расследования преступлений геноцида в годы Великой отечественной войны, совершенных на территории двух стран. Бастрыкин и Шандарович обсудили сотрудничество в сфере противодействия в сфере киберпреступности. По итогам переговоров была выражена близость позиций по всем вопросам.

Напомним, в одной из башен элитного ЖК «Воробьевы горы» нашли тело 57-летнего Михаила Яхонтова, его 39-летняя супруги Антонины и их 8-летнего сына. Взрослые скончались от многочисленных ударов ножом. Ребенка задушили. Яхонтов являлся одним из топ-менеджеров «Смоленского банка», который обанкротился в 2013 году. В 2019-м мужчину осудили за крупные растраты и умышленное банкротство (следствие выяснилось, что Яхонтов с коллегами вывели из банка через кредиты липовым фирмам около 600 млн рублей).