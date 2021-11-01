Жителям Европы предрекли энергетическую бедность без российского газа

Андрей Бабиш Фото: REUTERS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил мнение, что европейцам грозит энергетическая бедность из-за роста цен на газ в регионе. По мнению политика, стоимость голубого топлива выросла из-за возросшего спроса со стороны государств.

- Вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, европейские политики блокируют транзитные мощности газопроводов "Северный поток - 2" и OPAL, ссылаясь на опасения, что ЕС будет зависеть от России. Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа, — сказал Бабиш.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия играет важную роль для энергобезопасности Европы. По мнению главы государства, РФ обладает большим политическим весом и роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Он добавил, что 25 ноября во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудит вопрос долгосрочного контракта по поставкам голубого топлива между Россией и Сербией.