МИД Украины призвал Россию "прекратить мыслить категориями войны"

Украинский МИД призвал Россию прекратить мыслить категориями войны Фото: REUTERS

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко призвал Россию прекратить мыслить категориями войны и выполнять договоренности, достигнутые на саммите лидеров "нормандского формата" в 2019 году.

- Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны, — сказал представитель украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию Hromadske.

Николенко добавил, что МИД Украины призывают российские власти выполнять договоренности, достигнутые в 2019 году в Париже.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не уходит от встреч в нормандском формате, тогда как Киев «пальцем не пошевелил» для выполнения договоренностей саммита в Париже. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что председатель Европейской комиссии, Европейского совета и украинский лидер Владимир Зеленские ранее подписали заявление, «добрая четверть которого посвящена славословию по поводу кризиса на юго-востоке Украины».