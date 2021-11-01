Консул РФ в Неаполе предложил перенести матч «Спартака» с «Наполи» из Москвы

Российский консул в Неаполе предложил перенести матча «Спартака» с «Наполи» из Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почетный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво предложил перенести матч московского «Спартака» с итальянским «Наполи» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы из столицы РФ. Он отметил усиление ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции в стране.

- Полагаю, матч "Наполи" со "Спартаком" находится под угрозой. Если он состоится в Москве, то, вероятно, при пустых трибунах. Что касается переноса матча в другой город, то это прерогатива УЕФА, но я бы предложил провести встречу в другом месте. Например, в Неаполе, хотя это невозможно, — цитирует Скьяво Napoli Magazine.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 40 402 новых случая коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 103. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 250. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 866 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 155 летальных исходов, а полностью выздоровели 23 187 человек.