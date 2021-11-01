В Москве полиция проводит проверку после публикации видео с конфликтом на станции метро «Выхино»

Московская полиция проводит проверку после публикации видео с конфликтом на станции метро «Выхино». Фото: скриншот видео

Московская полиция проводит проверку после публикации в социальных сетях видео с конфликтом на станции метро «Выхино».

- Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро «Выхино», — говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД.

По данному факту начата проверку. По предварительной информации, в результате конфликта пострадавших нет.

Напомним, соответствующее видео появилось сегодня, 1 ноября. По опубликованным в сети фотографиям можно понять, что инициаторами конфликта стали два русскоязычных гражданина. Они были изрядно пьяны и сначала просто спали в вагоне метро. Затем они проснулись и стали приставать к пассажирам, избрав «главной жертвой» девушку с ярко-рыжими волосами. Пьяный пассажир уселся рядом и стал хватать девушку за голову. На ее защиту встали двое молодых людей.