Премьер Дании заявила, что страна по-прежнему выступает против «Северного потока — 2»

Датский премьер заявила, что страна по-прежнему выступает против «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что власти страны по-прежнему выступают против запуска трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на газовый кризис в Европе.

- Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока -2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной, — цитирует политика ТАСС.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил мнение, что европейцам грозит энергетическая бедность из-за роста цен на газ в регионе. По мнению политика, стоимость голубого топлива выросла из-за возросшего спроса со стороны государств.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия играет важную роль для энергобезопасности Европы. По мнению главы государства, РФ обладает большим политическим весом и роль Москвы важна для решения многих мировых проблем.