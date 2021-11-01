В Пентагоне знают о сообщениях СМИ о "военной активности" России у границ Украины

Пентагон знает о сообщениях СМИ о военной активности России у границ Украины Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ведомство в курсе о сообщениях СМИ об активности российских войск у границ Украины.

- Мы знаем о сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной, мы продолжаем консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу. Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе, — сказал он на брифинге, отметив, что Соединенные Штаты будут обеспокоены любыми агрессивными действиями.

Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщило, что чиновники Соединенных Штатов Америки и некоторых стран Европы обеспокоены "возобновлением наращивания численности российских войск" рядом с границей Украины. Какие именно европейские государства выражают беспокойство, издание не уточнило. Отмечалось, что "необычные перемещения техники" на указанном участке начались после завершения совместных учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Позже министерство обороны Украины опровергло эти сообщения. В сообщении ведомства отмечается, что военная разведка страны постоянно следит за передвижением войск России.