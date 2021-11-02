В Москве задержали троих мужчин, помогавших Навальному получать данные частных лиц для расследований Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве правоохранители задержали троих мужчин, которые помогали Алексею Навальному получать личные данные граждан.

Задержанных обвиняют в получении данные частных лиц для блогера. За оказанные услуги мужчины получали денежное вознаграждение.

- Задержаны трое мужчин: Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Они с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или другие личные данные того или иного человека и оказывали ему за деньги соответствующую услугу... Некоторая полученная задержанными информация использовалась в расследовании Навального, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В частности, чтобы добыть нужные сведения, им приходилось пользоваться поддельными документами сотрудников полиции.

Катков, Зайцев и Зеленцов, по словам источника, не знали, что одним из их "клиентов" является Навальный.

- Их использовали, как говорится, "в темную". Теперь всем троим предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров, - уточнил информатор. Также известно, что мужчин суд отправил под домашний арест.

До своего задержания один из задержанных, Александр Зеленцов, работал частным детективом.