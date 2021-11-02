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Здоровье2 ноября 2021 4:11

Инфекционист Минздрава Чуланов: В России открыли более 290 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости
Источник:kp.ru
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В России открыто больше 290 тысяч коек, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Это число является рекордным по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, в стране, когда максимум достигал 270 тысяч коек. Об этом рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов.

- Резерв свободного коечного фонда немного снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше граждан, чем до этого, - отметил эксперт в беседе с "Известиями".