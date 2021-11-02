Инфекционист Минздрава Чуланов: В России открыли более 290 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

В России открыто больше 290 тысяч коек, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Это число является рекордным по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, в стране, когда максимум достигал 270 тысяч коек. Об этом рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов.

- Резерв свободного коечного фонда немного снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше граждан, чем до этого, - отметил эксперт в беседе с "Известиями".