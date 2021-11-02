Политолог предрек Зеленскому поход в Москву "на поклон" Фото: REUTERS

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены "идти на поклон" в Москву.

По его словам, украинской стороне придется соглашаться на любые условия, которые поставит "Газпром".

- И Порошенко, и Зеленский сознательно ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. ... Теперь снова пойдем на поклон к Москве, - заявил Корнейчук в эфире телеканала UkrLive.