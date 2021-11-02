Что произошло в ночь на 2 ноября

Важные новости утра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut во время движения под водой столкнулась горой. Инцидент произошел в Южно-Китайском море из-за того, что препятствие не было отмечено на карте. Сам инцидент произошел 2 октября текущего года, но с чем именно столкнулась подлодка стало ясно только сейчас, после расследования. Ядерный реактор субмарины не пострадал.

Американское издание Politico опубликовало снимки со спутника, на которых показано размещение российских военных "на границе с Украиной". На самом деле на фото представлена Смоленская область, которая не граничит с Украиной.

Российский лидер Владимир Путин смог всего одной своей фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Речь идет о поручении Путина "Газпрому", в котором он призвал приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ. На это руководитель компании Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит.

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов рассказал, что в России открыто больше 290 тысяч коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Это число является рекордным по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости. Тогда в стране максимум достигал 270 тысяч коек.

Активистка Грета Тунберг назвала климатическую конференцию ООН провалом. По ее мнению, мировые лидеры, которые принимали участие в обсуждении, являются притворщиками, которые не способными повлиять на эту ситуацию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что власти страны по-прежнему выступают против запуска трубопровода "Северный поток - 2", даже несмотря на газовый кризис в Европе. По ее мнению, позиция Дании по данному вопросу "всегда была очевидной".