Иммунолог Жемчугов назвал низкую температуру тела смертельно опасным симптомом коронавируса

Это свидетельствует о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус Фото: Иван МАКЕЕВ

Сниженная температура тела может быть опасным симптомом при коронавирусе. Как сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, этот симптом может свидетельствовать о том, что организм не справляется с нагрузкой и не дает должного ответа болезни.

"Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше — это самые тяжелые больные", - рассказал Жемчугов в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, низкая температура говорит о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус. Если ртутный градусник, который считается более точным, чем бесконтактные и электронные устройства, после трех замеров по пять минут показывает сниженную температуру - это основание обратиться к врачу.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России открыто больше 290 тысяч коек, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Это число является рекордным по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, в стране, когда максимум достигал 270 тысяч коек.