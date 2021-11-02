РБК: ЕС ждет от России расследования торговли европейскими COVID-сертификатами

В Евросоюзе пообещали следить за вопросом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз ожидает, что Россия проведет расследование случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве ЕС в Москве.

Как сообщили дипломаты, Европейский Союз продолжит следить за ситуацией и готов "в случае необходимости" принять "надлежащие меры". Заявление ведомства цитирует РБК.

"Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", - отметили в дипмиссии.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пресс-службе компании Group-IB рассказали, что России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами.

Если летом 2021 года цены на поддельные сертификаты варьировались от 3 до 30 тысяч рублей при сроке изготовления около трех недель, то сейчас - от 4 до 12 тысяч рублей, со сроком изготовления до трех дней.