Кличко сообщил, что локдаун в Киеве продлится ещё месяц

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Период жестких карантинных мер в Киеве может продлиться как минимум до декабря 2021 года или даже дольше. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, долгий локдаун стал необходимостью из-за ситуации с коронавирусом в украинской столице. Как заявил Кличко в эфире телеканала 24TV, заполненность реанимаций почти достигла 100%.

"Больницы у нас заполнены больше, чем на 70%, но реанимации заполнены уже на 100%. [Места] еще есть, но мы уже подошли к критической черте", - сообщил Кличко.

Он отметил, что для того, чтобы Киев вышел из "красной" зоны хотя бы в "оранжевую" должно наблюдаться снижение заболеваемости и смертности в течение как минимум двух недель.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 26 октября, Украина обновила рекорд по количеству заболевших коронавирусом в сутки. В стране было зафиксировано 26 071 новых случаев COVID-19, сообщил Минздрав.