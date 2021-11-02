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Экономика2 ноября 2021 9:35

Россия впервые покажет истребитель Chekmate за рубежом на авиасалоне Dubai Airshow

Для потенциальных заказчиков проведут несколько закрытых презентаций
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Россия впервые покажет истребитель Chekmate за рубежом на авиасалоне Dubai Airshow

Россия впервые покажет истребитель Chekmate за рубежом на авиасалоне Dubai Airshow

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский однодвигательный истребитель Су-75 Chekmate впервые представят за границей в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021, сообщил журналистам источник в российской авиастроительной отрасли.

По его словам, для участников события проведут несколько закрытых презентаций новинки, для посетителей и представителей СМИ будет организован отдельный показ истребителя. Как рассказал представитель авиапрома, самолет вызвал большой интерес за рубежом, и площадка в Объединенных Арабских Эмиратах отлично подходит для презентации Су-75 потенциальным заказчикам.

Авиасалон Dubai Airshow пройдет с 14 по 18 ноября 2021.

Ранее kp.ru писал о новом самолете «Ростеха», который построен с технологией малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Поднять машину в воздух планируется в 2023 году. В 2026 году начнется его серийное производство. Новинка была представлена на авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» и получил высокую оценку специалистов.