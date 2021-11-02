Россия впервые покажет истребитель Chekmate за рубежом на авиасалоне Dubai Airshow Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский однодвигательный истребитель Су-75 Chekmate впервые представят за границей в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021, сообщил журналистам источник в российской авиастроительной отрасли.

По его словам, для участников события проведут несколько закрытых презентаций новинки, для посетителей и представителей СМИ будет организован отдельный показ истребителя. Как рассказал представитель авиапрома, самолет вызвал большой интерес за рубежом, и площадка в Объединенных Арабских Эмиратах отлично подходит для презентации Су-75 потенциальным заказчикам.

Авиасалон Dubai Airshow пройдет с 14 по 18 ноября 2021.

Ранее kp.ru писал о новом самолете «Ростеха», который построен с технологией малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Поднять машину в воздух планируется в 2023 году. В 2026 году начнется его серийное производство. Новинка была представлена на авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» и получил высокую оценку специалистов.