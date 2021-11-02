Подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева задержан под Москвой
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Королеве Московской области задержан подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности МВД России Андрея Новосельцева.
«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как писал сайт kp.ru, бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексей Новосельцев был найден убитым в Новой Москве. Его тело обнаружили в поселении Десеновское, на нем были ножевые ранения и гематомы. В правоохранитульеных органах сообщили, что труп мужчины обнаружила дочь Новосельцева. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Полковник Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Убийц Цветкова удалось поймать и посадить.