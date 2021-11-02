Подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева задержан под Москвой Фото: Артем КИЛЬКИН

В Королеве Московской области задержан подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности МВД России Андрея Новосельцева.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как писал сайт kp.ru, бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексей Новосельцев был найден убитым в Новой Москве. Его тело обнаружили в поселении Десеновское, на нем были ножевые ранения и гематомы. В правоохранитульеных органах сообщили, что труп мужчины обнаружила дочь Новосельцева. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Полковник Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Убийц Цветкова удалось поймать и посадить.