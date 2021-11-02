В АТОР заявили, что иностранцы массово отменяют туры в Россию из-за ограничений

Причиной отмены туров стали введенные в стране ограничения из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иностранные туроператоры и клиенты массово отказываются от туров в Россию или переносят путешествие на более поздний срок. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, это связано с коронавирусными ограничениями, которые были введены в стране.

По словам Ломидзе, иностранных туристов также пугает неопределенность относительно того, какие ограничительные меры будут работать в России после окончания режима нерабочих дней. Так как нет официальных и общих регламентов протокола действий для иностранных граждан в ситуации с QR-кодами, неизвестно, нужно ли им будет сдавать ПЦР-тесты или проходить какие-то еще обследования.

Отмечается, что основной поток туристов в Россию на данный момент идет из ОАЭ, Катара, Индии, а также некоторых европейских стран, пишет РИА Новости.

Ранее сайт KP.ru составил актуальный список стран, открытых для российских туристов в ноябре 2021 года. В него вошли только те государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения. С каждым месяцем таких стран становится все больше.