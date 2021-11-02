Россия в 2021 году увеличила производство бензина на 5%

В 2020 году спрос на топливо снижался во всем мире из-за изоляционных мер на фоне пандемии Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году Россия увеличила производство бензина на 5% в сравнении с тем же периодом прошлого года. С января по октябрь производство топлива достигло 33,534 млн тонн, сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Отмечается, что в октябре 2021 года производство выросло на 14,7% год к году - до 3,43 млн тонн. Это связано с тем, что в 2020 году спрос на топливо в мире был низким и постоянно снижался из-за изоляционных мер на фоне пандемии. Сейчас он постепенно восстанавливается, так как многие страны начинают ослаблять

Отмечается, что в целом объем нефтепереработки в РФ в октябре 2021 году увеличился на 12,3% - до 23,91 млн тонн, а в январе - октябре - на 3,2%, до 231,824 млн тонн.

Как ранее писал сайт kp.ru, за год в Беларуси бензин подорожал на 16 %, в Литве – на 27,9%, а в Украине на треть.