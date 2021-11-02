Инфекционист Минздрава РФ рассказал о сильном отставании некоторых регионов по вакцинации населения

В некоторых регионах вакцинацией уже охвачено 70% населения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов рассказал о сильном отставании некоторых российских регионов в вопросах вакцинации населения от коронавируса.

Как отметил инфекционист, разрыв в количестве вакцинированных от COVID-19 между некоторыми регионами больше, чем в два раза. Однако конкретных территорий, которые отстают или, наоборот, успешно справляются с иммунизацией, Чуланов не назвал.

"В некоторых регионах уже достигло практически 70% покрытие, но часть регионов по-прежнему еще имеют довольно низкое покрытие, где цифры еще даже не превышают 30%", - приводит слова Чуланова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцинация от коронавируса важна как специфическая иммунная терапия, заявила врач Людмила Лапа. По ее словам, во-первых, привитый от COVID-19 человек меньше подвергнут риску заражения. Во-вторых, вакцинация помогает перенести болезнь в более мягкой форме и избежать тяжелого постковидного синдрома