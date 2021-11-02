Сильный туман будет наблюдаться в Москве до обеда

О тумане москвичей предупредили, объявив накануне «желтый» уровень погодной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный туман, который пришел в Москву во вторник, 2 ноября, сохранится до 14:00. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.

"До 14.00 местами по Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении ведомства.

О том, что стало причиной сильного тумана в Москве, kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает когда, приземный слой сильно выхолаживается (остывает — прим.ред.) при сильном инфракрасном излучении.

Туман стал причиной опасной ситуации на дорогах. В ГИБДД Москвы посоветовали водителям пересесть с личного транспорта на общественный из-за плохой видимости, а пешеходам выбирать для прогулок яркую одежду и внимательной переходить дорогу.