В России 2 ноября от коронавируса умерли 1 178 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 178 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это новый максимум летальных исходов с начала пандемии.

Таким образом, по состоянию на вторник, 2 ноября, жертвами коронавируса в России стали 240 871 человек.

Напомним, предыдущий максимум по количеству смертей от коронавируса в стране был зафиксирован 29 октября 2021, когда за сутки скончались 1 163 пациента.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко объяснил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация вакциной «Спутник V» и ревакцинация назальным препаратом должна защитить не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом.