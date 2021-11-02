Песков заявил о непримиримой борьбе с подделкой сертификатов от COVID-19

Случаи подделки сертификатов случаются как в России, так и в других странах Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это неприемлемо.

"Подделка сертификатов о вакцинации от ковида неприемлема, с ней ведется непримиримая борьба", - заявил Песков в ходе традиционной пресс-конференции во вторник, 2 ноября.

Пресс-секретарь президента отметил, что случаи подделки сертификатов случаются как в России, так и в других странах - в частности, в Евросоюзе. Он добавил, что ситуацией внутри страны занимаются российские правоохранительные органы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пресс-службе компании Group-IB рассказали, что России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами. Если летом 2021 года цены на поддельные сертификаты варьировались от 3 до 30 тысяч рублей при сроке изготовления около трех недель, то сейчас - от 4 до 12 тысяч рублей, со сроком изготовления до трех дней.