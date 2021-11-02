Песков призвал следить не за слухами, а за официальной информацией о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на слухи, а ждать официальной информации по вопросу продления рабочих дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Песков прокомментировал слухи о продлении в Российской Федерации нерабочих дней, призванных прервать цепочку распространения COVID-19. Во время брифинга 2 ноября он посоветовал журналистам отслеживать не слухи, а официальную информацию.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил также, что главы регионов могут самостоятельно принимать решение о продлении нерабочих дней, если этого требует эпидситуация.

«Все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», - объяснил Дмитрий Песков.

Такими полномочиями уже воспользовалась администрация Новгородской области. Как сообщалось на kp.ru, Новгородская область первой продлила нерабочие дни еще на неделю, причем заработная плата у работающих жителей региона будет сохранена.