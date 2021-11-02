В Московском профсоюзе полиции и Росгвардии объяснили, как вычислить телефонных лжеполицейских Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин объяснил, как распознать телефонных мошенников, которые представляются полицейскими.

В последнее время обманщики все чаще выбирают такое прикрытие для своей работы. Человека убеждают, что ему звонят из полиции, а после пытаются получить доступ к его финансам.

Для того, чтобы обезопасить себя от подобных звонков, ну спрашивать у звонившего городской рабочий телефон и в каком отделе работает человек.

- Просите рабочие контакты и перезванивайте сами. Но набирайте «02» и просите соединить с указанным отделом. Или уточните, есть ли такой номер в списке внутренних контактов, так как вам звонят с него. Так сразу можно получить ответ: звонят ли вам из полиции или это мошенники, — заявил Михаил Пашкин NEWS.ru.

Если же звонивший отказывается называть городской номер телефона или ссылается на то, что в этом нет необходимости, то сразу же прерывайте разговор.

Осенью в России в десять раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками МВД и полиции, пишет газета "Известия".

Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что стоит сделать, если вы стали жертвой интернет-мошенничества.

Совершая любые операции с финансами в сети, нужно быть предельно острожным. Если же деньги уже переведены мошенникам, то необходимо не откладывая постараться задокументировать все произведенные действия: сделать скриншоты денежных переводов, записать контактные данные получателя средств, сохранить ссылки на их сайты или сфотографировать их.

Собрав все доказательства нужно обращаться в полицию.