Глава Липецкой области Игорь Артамонов ревакцинировался «Спутником Лайт»

Фото: липецкаяобласть.рф

Руководитель региона заехал в липецкий торговый центр «Москва», чтобы пройти процедуру ревакцинации от коронавируса и заодно убедился, что мобильный прививочный пункт функционирует бесперебойно и в соответствии со всеми медицинскими предписаниями.

«Когда я в прошлый раз делал прививку, в тот же вечер пошел на тренировку. Сегодня также планирую позаниматься спортом», – оценил своё самочувствие после процедуры Игорь Артамонов. Также губернатор пояснил, что выходной брать не планирует.

Игорь Артамонов рассказал, что сделал первую прививку от коронавирусной инфекции ещё в середине февраля этого года. Спустя некоторое время руководитель региона вакцинировался от гриппа. А на этой неделе глава области получил третью дозу вакцины от COVID-19.

«На прошлой неделе были большие очереди, поликлиники не справлялись с потоком желающих. Надо было добавить больше людей в мобильные пункты вакцинации. Сегодня с утра здесь сделали прививки уже больше ста человек. Время ожидания – примерно полчаса. У нас хорошие показатели - 53% жителей региона вакцинировались. Мы в пятерке лучших в стране», – отметил Игорь Артамонов.

В ходе общения с журналистами руководитель области дал оценку деятельности двенадцати дополнительных офисов Многофункциональных центров по предоставлению госуслуг, один из которых работает в ТЦ «Москва». Сотрудники МФЦ оказывают липчанам помощь в регистрации на портале госуслуг и распечатке сертификата вакцинации. Как пояснили в МФЦ, такого рода помощь особенно востребована у людей старшего возраста.

Напомним, на днях президент страны Владимир Путин поручил обеспечить россиянам по два оплачиваемых выходных для после вакцинации от COVID-19.