В России до 14 ноября продлили возможность участия в переписи населения онлайн

До 14 ноября россияне могут сами себя переписать онлайн на портале госуслуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможность принять участие в переписи населения онлайн для россиян продлена на неделю – до 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росстата Павла Смелова.

По словам Павла Смелова, после введения ограничительных антиковидных мер желающих переписаться онлайн становится с каждым днем все больше.

«В связи с введением ограничительных мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе госуслуг. Поэтому мы приняли решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения переписи», - сказал Смелов.

Заместитель руководителя Росстата сообщил, что во Всероссийской переписи населения приняло участие уже около 90 млн. человек. Это более 63 процентов россиян. 20 млн воспользовались возможностью пройти перепись самостоятельно на портале госуслуг.

А вот здесь на kp.ru собраны ответы на все вопросы о переписи, которые могут возникнуть у тех, кто ее еще не прошел.