Песков заявил, что Россия по-прежнему планирует нарастить поставки газа в Европу после 8 ноября Фото: REUTERS

Россия по-прежнему настроена нарастить поставки газа в Европу после того, как заполнит голубым топливом свои подземные газовые хранилища (ПГХ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ориентировка президента России на этот счет, конечно же, остается в силе», – сказал пресс-секретарь главы государства на встрече с журналистами.

Москва четко выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу и даже превышает их, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища России нарастить объемы закачки голубого топлива в ПХГ Европы, в частности в Австрии и Германии. Также президент отметил, что сложная ситуация на энергетическом рынке Европы создает некоторые риски и для России, поскольку она тесно связана с европейскими странами экономически.