Песков заявил, что Россия продолжит обеспечивать свою безопасность на фоне экспансионистских тенденций некоторых стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российские военные якобы размещаются на границе с Украиной. Он подчеркнул, что страна принимает меры для обеспечения своей безопасности и никому не угрожает, передвигая военную технику в рамках своих границ.

"Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля при этом подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее американское издание Politico опубликовало снимки со спутника, на которых, как отмечается в публикации, показано размещение российских военных чтобы на границе с Украиной. На самом деле на фото представлена Смоленская область, которая не граничит с Украиной.