Опрос: только 3% россиян считают себя вегетарианцами Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняли участие 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет по всей России и выяснили, что только три процента россиян считают себя вегетарианцами. Об этом во вторник, 2 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru"

56% респондентов положительно относятся к такой системе питания: 3% уже исключили из своего рациона мясо и рыбу, 53% хотя и не придерживаются растительной диеты, все равно одобряют подобную систему питания. 24% считают вегетарианство вредным для здоровья и относятся к нему отрицательно.

Отмечается, что женщины чаще мужчин положительно относятся к вегетарианству. Специалисты добавили, по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, поддерживать вегетарианство стали реже: 66% в 2008 году, 53% сегодня.

Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано называл яйца идеальным продуктом для здорового питания.

"Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", - цитирует специалиста Life.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве запустят такси для вегетарианцев. Проект был разработан в союзе с производителем растительного мяса. Он рассчитан на привлечение внимания россиян к пользе вегетарианства, передает телеканал "360".