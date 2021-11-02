Ивана Сафронова обвинили в продаже данных о деятельности российских военных в Сирии Фото: Андрей МИРЕЙКО

В деле советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова появился новый эпизод. Федеральная служба безопасности РФ обвиняет подсудимого в передаче Федеральной разведслужбе Германии данных о деятельности Вооруженных сил России в Сирии, рассказал журналистам адвокат обвиняемого Иван Павлов.

По версии ФСБ, Сафронов в декабре 2015 года передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российских военных в Сирии. Позже тот переслал данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе ФРГ. Как полагают в ФСБ, эти сведения могли использоваться для проведения анализа действие российских войск. За информацию Сафронов получил вознаграждение в размере 248 долларов, сообщил его адвокат.

В свою очередь адвокат Дмитрий Талантов рассказал, что подсудимый полностью отрицает обвинения в государственной измене. Как отметил юрист, сторона защиты настаивает, что Сафронов выполнял обычную работу журналиста, а следователи сочли это изменой.

Как писал сайт kp.ru, против советника главы Роскосмоса было возбуждено уголовное дело по признакам «государственной измены», за что Сафронову грозит срок от 12 до 20 лет тюремного заключения. По версии следствия, его завербовали спецслужбы Чехии для сбора и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки и деятельности Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке.