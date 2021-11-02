Две трети россиян не согласны с заявлением Моргенштерна о праздновании Дня Победы

ВЦИОМ посчитал, сколько россиян согласны с Моргенштерном, что не стоит так широко праздновать День Победы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил у россиян, как они относятся к скандальному заявлению Моргенштерна о праздновании Дня Победы. 23-летний рэпер разоткровенничался в интервью, которое он давал Ксении Собчак. Моргенштерн сказал о 9 мая все, что думал – и что государство тратит на празднования слишком много денег, и что лично он вообще не понимает важности этого праздника, и что нужно «двигаться дальше». За День Победы рэпер получил столько негатива, что счел за лучшее извиниться на своей странице в Instagram.

2 ноября ВЦИОМ обнародовал данные опроса о Моргенштерне и Дне Победы. Две трети участников опроса (68%) не согласны с мнением рэпера, что на празднование 9 мая в России тратится неоправданно много денег. Согласны с Моргенштерном в этом вопросе 22% респондентов.

70% опрошенных не согласны с Моргенштерном в том, что не нужно жить прошлым, широко празднуя Победу. 22% – согласны.

ВЦИОМ узнал мнение россиян не только о скандальных высказываниях рэпера, но и о самом Моргенштерне. Оказалось, что симпатизируют ему лишь 6 процентов россиян, 30% он не нравится, а 61% он безразличен. Интересно, что среди молодых респондентов о том, что Моргенштерн им безразличен, заявили 65-68% опрошенных.

Кстати, за высказывания о праздновании Дня Победы Моргенштерна могут привлечь к ответу по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Полгода назад в нее были внесены поправки, предусматривающие наказание за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.