Видео задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД показал СК

Следственный комитет России опубликовал видео задержания мужчины, подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника управления Главного управления экономической безопасности МВД России Андрея Новосельцева.

На кадрах мужчина говорит, что был задержан в связи с совершением убийства. После этого задержанного выводят из дома и доставляют в следственное управление по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве.

Как писал сайт kp.ru, бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексей Новосельцев был найден убитым в Новой Москве. Его тело обнаружили в поселении Десеновское, на нем были ножевые ранения и гематомы. В правоохранитульеных органах сообщили, что труп мужчины обнаружила дочь Новосельцева. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позже стало известно, что подозреваемого в совершении убийства задержали в подмосковном Королеве.