Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировано СБУ

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук назвал обвинения, выдвигаемые против него, сфабрикованными. Политика обвиняют в государственной измене и содействии терроризму.

"Все это уголовное дело, которое сегодня было на рассмотрении, все это результат фальсификации Службой безопасности Украины", - заявил Медведчук во вторник после заседания суда.

В ходе самого заседания Печерский районный суд Киева избрал для политика меру пресечения в виде личных обязательств. Он должке являться по вызову к следователю и в суд и не может покидать Киев, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина могла бы рассмотреть обмен лидера партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука на заключенных в России украинцев, если бы политик имел гражданство РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский.