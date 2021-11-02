Губернатор Михаил Дегтярев вмешался в судьбу сироты, которая 14 лет ждет жилье

Глава региона дал поручение министерству ЖКХ оказать содействие в подборе подходящего жилья. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает практику личных приемов. В ходе них он старается решать самые разнообразные вопросы, с которыми к главе региона идут простые хабаровчане.

Недавно на личном приеме губернатора побывала выпускница хабаровского детского дома №1 Галина Комогорцева. Она рассказала Михаилу Дегтяреву о трудностях, с которыми столкнулась во время решения жилищного вопроса.

После 14 лет ожидания ситуация для хабаровчанки, имеющей статус сироты, начала меняться в лучшую сторону. У Галины появилась надежда получить долгожданное жилье, положенное ей по закону.

Выпускница хабаровского детдома рассказала губернатору, что в краевом министерстве ЖКХ ей предложили воспользоваться соцвыплатой для покупки жилья. Сейчас она собирает пакет документов, и после положительного решения комиссии ей могут предоставить сертификат на покупку заветной квартиры. Но сирота беспокоится из-за того, что сроки поиска жилья ограничены, и она может потерять свою очередь.

– Ваше право на жилье гарантировано Конституцией, мы вам обязательно поможем. Я могу рекомендовать вам рассмотреть оба варианта: продолжать самой поиски удобной квартиры для покупки, а министерство ЖКХ края прошу оказать содействие в подборе подходящего жилья, несмотря на то, что документы еще не поданы в ведомство, – ответил Михаил Дегтярев.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Дарий Тюрин объяснил механизм предоставления жилья, который действует для выпускников детских домов.

– С конца прошлого года по решению губернатора стало возможно оказывать поддержку в виде выплаты на жилье или предоставлять закупленное через министерство имущественных отношений. Официально документы заявительницы еще не зашли, но наши специалисты уже связывались с ней. Сейчас министерством имущественных отношений приобретено несколько квартир, одна из них находится в том микрорайоне, который устраивает хабаровчанку. Что касается сроков: если в течение полугода после положительного решения комиссии жилье не будет оформлено, то возможность сохраняется и в следующий период, – рассказал Дарий Тюрин.

В правительстве Хабаровского края напомнили, что ранее детям-сиротам предоставлялось готовое жилье, а с января 2021 года у этой категории граждан появилась возможность получить сертификат на покупку жилья, подобранного самостоятельно при достижении 25-летнего возраста. В сентябре нынешнего года по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева возрастной порог снизили до 23 лет.

– Кроме того, уже четыре банка в крае принимают сертификат в качестве первоначального взноса ипотечного кредитования при покупке жилья большей стоимости, чем положенная соцвыплата. Это расширяет выбор для подбора жилья, – отметил Михаил Дегтярев.