Автоэксперт напомнил россиянам о правилах вождения в условиях тумана

2 ноября 2021 года Москву окутал сильный туман Фото: Иван МАКЕЕВ

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT напомнил россиянам о правилах вождения в условиях тумана. По его словам, нужно выбирать минимальную скорость и включать противотуманные фары.

"Туман - это прежде всего ограниченная видимость, поэтому скорость надо выбирать небольшую: такую, чтобы ты мог уверенно затормозить. Особенно если едешь в правой полосе. Иметь в виду, что там кто-то может стоять: кто-то сломался, неправильно припарковался, не сумел заехать на обочину. И таких случаев, что в тумане кто-то наскакивает на автомобиль, масса", - рассказал он.

Субботин добавил, что нужно не забывать выключать противотуманные фары, так как они слепят тех водителей, которые идут за вами.

Напомним, 2 ноября 2021 года Москву окутал сильный туман. Почти 200 авиарейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах, передает ОТР

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил "Известиям", что В центре и в северной части Москвы туман рассеется уже в 12-13 часов пополудни.