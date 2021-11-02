«Газпром» не забронировал дополнительные мощности на транзит газа через Украину в I-III кварталах 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский холдинг «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины в I-III кварталах 2022 года.

Согласно данным платформы RBP, оператор газотранспортной системы Украины предложил на аукционе транзитные мощности объемом до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона – через станцию «Сохрановка». Предложения Киева остались невостребованными.

Между тем на фоне отказа «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину цена голубого топлива в Европе выросла более чем на 2%, следует из данных лондонской биржи ICE. Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась с 803 до 820 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, ранее «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на прокачку газа через Украину в октябре и декабре 2021.