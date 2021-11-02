Разработчик рассказал, что туман нарушил работу камер ГИБДД

Сергей Ласкин рассказал о возможном появление устройств, которые смогут "пробивать" туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разработчик программного обеспечения для камер ГИБДД и ЦОДД, генеральный директор компании "Астралаб" Сергей Ласкин в беседе с "Газетой.ru" рассказал, что плохая видимость на дорогах столичного региона из-за сохраняющегося тумана ослабила функциональные возможности дорожных камер.

"Если вы стоите на вышке рядом с камерой и не видите машин, то и она их не увидит. Аппарат видит в том же самом осязаемом спектре, что и глаза человека. Если камера стоит невысоко и недалеко от дороги и контролирует две-три полосы, то она видит - как и человек. Там, где камера контролирует девять полос и стоит на большой высоте, снижается контроль трафика", - пояснил эксперт.

Ласкин рассказал о возможном появление устройств, которые смогут "пробивать" туман.

"Когда появятся терагерцовые волны, когда можно будет видеть изображение не в спектре видимого света, а в спектре миллиметровых волн, - тогда не будет важно, день, ночь или туман", - добавил он.

Автоэксперт Вячеслав Субботин напоминал о правилах безопасного вождения в условиях тумана. Прежде всего, при ограниченной видимости водителям не стоит разгоняться, особенно это важно при езде в правой полосе, передают "Известия"

Утром 2 ноября 2021 года столичный регион окутал туман. Он сорвал планы более тысячи человек, собравшихся улететь из города или прилететь в него. Отмены и задержки коснулись 200 авиарейсов, видимость на дорогах стала плохой, а людям с проблемами со здоровьем посоветовали оставаться дома. Одновременно с этим, туман вдохновил жителей на красивые фотографии и видео, сообщает телеканал "360".