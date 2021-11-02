Посол РФ в Нидерландах сообщил, что у России есть возможность обратиться в кассационный суд по делу о скифском золоте

Российский посол в Нидерландах сообщил, что РФ может обратиться в кассационный суд по делу о скифском золоте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что РФ может обратиться в кассационный суд по делу о скифском золоте.

Дипломат считает, что решение нидерландского суда «политически мотивированным». Судьи проигнорировали тот факт, что скифское золото является частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму, отметил Шульгин.

- Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии, — цитирует Шульгина РИА Новости.

Он добавил, что этот прецедент может негативно сказаться на межмузейных контактах. В частности, музеи будут опасаться отправлять свои артефакты за границу.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года, в пользу Украины. Коллекция из 2 111 объектов включает экспонаты из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».