В Свердловской области несовершеннолетним из-за COVID-19 запретили ходить в торговые центры без родителей

В торговые центры Свердловской области не будут пускать подростков без сопровождения вакцинированного взрослого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несовершеннолетним запрещено заходить в торговые центры в Свердловской области без сопровождения вакцинированного взрослого. Об этом 2 ноября на брифинге заявил заместитель главы области Павел Креков.

«Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции», - заявил Креков.

Эта ограничительная мера должна вступить в силу с 4 ноября. Несовершеннолетних без взрослых вакцинированных сопровождающих не пустят, в том числе, и в отдельные игровые и развлекательные зоны торговых центров, уточняет местное издание Е1.RU.

В Свердловской области в ближайшие дни могут ввести локдаун, пишет ural.kp.ru, если торговые предприятия будут саботировать проверку QR-кодов у посетителей.