«Будущее за вами, а нам хана»: Американцы одобрили ответ Путина на действия НАТО

Владимир Путин Фото: REUTERS

Американские читатели сайта Fox News одобрили призыв президента России Владимира Путина укреплять оборону страны в ответ на действия НАТО.

По мнению пользователей, россиянам повезло иметь такого «сильного лидера, как Путин».

- Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям <...> Будущее за вами, а нам хана, — написал один из читателей.

Другие пользователи отметили, что доверяют действиям российского лидера больше, чем администрации Джо Байдена.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему Воздушно-космических сил (ВКС) России. Российский лидер заявил, что от боеготовности ВКС зависит поддержание стратегического паритета с учетом того, что некоторые зарубежные коллеги стремятся его сломать, а Москва будет адекватно реагировать на такие попытки. Путин отметил, что данных изменений требует и общая военно-политическая обстановка. Российский лидер указал и на «растущую интенсивность» полетов авиации НАТО около российских границ, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием.