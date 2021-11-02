Посольство России выясняет причины крушения Ан-26 в Южном Судане

Место крушения грузового Ан-26 в Южном Судане Фото: соцсети

Посольство России в Уганде, курирующее отношения с Южным Суданом, выясняет обстоятельства аварии грузового самолета Ан-26 в Джубе, в которой погибли двое граждан РФ.

«Пока не располагаем никакой информацией, выясняем обстоятельства произошедшего», – передает ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Между тем РИА Новости в посольстве рассказали, что информации о погибших россиянах при крушении Ан-26 пока не поступало.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 2 ноября, самолет Ан-26 разбился в столице Южного Судана. Судно принадлежало компании Optimum Aviation Ltd и перевозило груз, в том числе топливо в графство Мабан. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета. Всего в результате происшествия погибли пять человек, включая пилота.

Напомним, в середине августа 2021 в результате крушения российского самолета-амфибии Бе-200 в Турции погибли пять российских военнослужащих и три турецких гражданина.