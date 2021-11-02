Премьер-министр Украины заявил о возможности импорта электроэнергии из Белоруссии

Украина заявила о готовности покупать электроэнергию в Белоруссии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности покупки электроэнергии в Белоруссии. Об этом он сказал на брифинге во время посещения Запорожской области 2 ноября.

«С 1 ноября был снят запрет на импорт электроэнергии, физически и юридически возможность импорта электроэнергии из Белоруссии в Украине существует. Если меж собой компании договорятся о таком сотрудничестве, очевидно, оно возможно», - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер-министр отметил, что пока соглашений о покупке электроэнергии в Белоруссии Украина не заключала.

Денис Шмыгаль заверил украинцев, что в отопительный период в стране не предполагается производить никаких отключений газа или электроэнергии.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 27 октября, украинская госкомпания «Энергоатом» приобрела 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии, а оставшиеся 15 МВт выкупила украинская компания «Электро комьюнити».