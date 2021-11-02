Умер Аарон Бек, американский психотерапевт. Фото: wikimedia.org

В возрасте 100 лет умер американский психиатр и психотерапевт Аарон Бек. Об этом сообщила пресс-служба некоммерческой организации Институт Бека, основанной Аароном и его дочерью Джудит.

- Сегодня наш институт, наше сообщество практикующих врачей и пациентов, а также семья Бек скорбят о потере моего выдающегося отца, доктора Аарона Бека. Он умер в своем доме в возрасте 100 лет, — цитирует пресс-служба слова Джудит.

Аарон Бек родился 17 июля 1921 году в американском городе Провиденс. Он является автором многих книг и статей о применении когнитивной терапии в целях предотвращения самоубийств и при эмоциональных нарушениях: депрессии, тревожности, фобиях.

В июле 2021 года стало известно о смерти Вячеслава Седельникова, ведущего мирового специалиста в области геоботаники и экологии. Он скончался на 80-м году жизни. Известно, что Вячеслав Седельников был первым, кто разработал научно обоснованные принципы оценки антропогенной трансформации растительности. Он установил, что растительный покров — хороший индикатор глобального изменения климата. А в 1992 году на разработку этого направления он получил грант от Госдепартамента США.