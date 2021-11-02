Музыкальный критик призвал запретить песни Yung Trарра

Критик заявил, что только после цензурирования песен можно будет "не бояться за жизни наших детей, нашего поколения" Фото: СОЦСЕТИ

Музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с телеканалом "360" высказал мнение о том, что песни Yung Trappa нужно подвергать жесткой цензуре. Он считает, что такой рэп опасен для общества.

"Пусть их творчество существует где-то в даркнете, пусть они пишут это у себя там где-то на чердаках, в подвалах, это их личное дело. Их творчество может быть свободным по нашей Конституции. Но при попадании в публичное пространство это должно жестко цензурироваться", - заявил он.

Критик добавил, что только после цензурирования песен можно будет "не бояться за жизни наших детей, нашего поколения".

Напомним, рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, был задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании девушки, передает RT.

По словам приятелей Владислава, студентка могла обвинить рэпера в изнасиловании из мести. По их словам, девушка сама его соблазняла и ревновала к близкой подруге, которой артист также уделял внимание, рассказывает Life.ru.