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Звезды2 ноября 2021 16:40

Музыкальный критик призвал запретить песни Yung Trарра

Критик заявил, что только после цензурирования песен можно будет "не бояться за жизни наших детей, нашего поколения"
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Критик заявил, что только после цензурирования песен можно будет "не бояться за жизни наших детей, нашего поколения"

Критик заявил, что только после цензурирования песен можно будет "не бояться за жизни наших детей, нашего поколения"

Фото: СОЦСЕТИ

Музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с телеканалом "360" высказал мнение о том, что песни Yung Trappa нужно подвергать жесткой цензуре. Он считает, что такой рэп опасен для общества.

"Пусть их творчество существует где-то в даркнете, пусть они пишут это у себя там где-то на чердаках, в подвалах, это их личное дело. Их творчество может быть свободным по нашей Конституции. Но при попадании в публичное пространство это должно жестко цензурироваться", - заявил он.

Критик добавил, что только после цензурирования песен можно будет "не бояться за жизни наших детей, нашего поколения".

Напомним, рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, был задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании девушки, передает RT.

По словам приятелей Владислава, студентка могла обвинить рэпера в изнасиловании из мести. По их словам, девушка сама его соблазняла и ревновала к близкой подруге, которой артист также уделял внимание, рассказывает Life.ru.