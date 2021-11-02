МВД РФ предлагает брать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов

В России предлагают брать отпечатки пальцев у всех трудовых мигрантов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дактилоскопирование может стать обязательным для трудовых мигрантов в России. Соответствующий законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект разработан совместно МВД, министерством юстиции, министерством обороны и рядом других силовых ведомств РФ.

Согласно законопроекту, органы внутренних дел должны будут аккумулировать и хранить в дактилоскопическом массиве отпечатки пальцев иностранных граждан и лицах без гражданства, которые прибывают в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, в том числе и людей, которые обращаются в соответствующие органы для оформления патента или за разрешением на работу.

Дактилоскопировать предполагается также иностранцев, которые приобретают российское гражданств и тех, кто приезжает в России более, чем на 90 дней, но не с целью найма на работу.

Ранее на kp.ru сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести для учета трудовых мигрантов геномную регистрацию. Это значит, что у людей, подлежащих учету, будут брать образец ДНК.