В Молдавии заявили о частичном погашении долга за газ перед Россией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молдавия частично погасила долг за поставки газа перед российским холдингом «Газпром», сообщил журналистам в компании «Молдовагаз» Александр Барбов.

По словам пресс-секретаря молдавской компании, Кишинев оплатил задолженность за голубое топливо, поставленное в сентябре 2021.

Как писал сайт kp.ru, Молдавия подписала контрактом с «Газпромом» на поставку газа. По словам президента республики Майя Санду, республика довольна этим договором. В частности это связано с тем, что стоимость газа по новому контракту выше, но ниже текущей рыночной цены голубого топлива.

Заместитель председателя правительства Молдавия Андрей Спыну, Кишинев будет закупать газ у России в ноябре 2021 по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Как сообщил «Газпром», контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что республика и компания согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга.