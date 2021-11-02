В Минздраве сообщили, что дети страдают от постковидного синдрома даже после бессимптомной болезни

Минздрав сообщил, что после коронавируса дети имеют «очень длинный хвост последствий» Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что дети имеют «очень длинный хвост последствий», даже переболев коронавирусной инфекцией в легкой форме.

Специалист рассказала, что полтора года назад ученые начали наблюдать группу детей из Москвы, которые переболели легко или бессимптомно.

- Даже через 1 - 3 месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного, — рассказала Намазова-Баранова.

Напомним, за прошедшие сутки в России зарегистрировали 39 008 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны, у 3 136 пациентов (8,0%) болезнь протекает без клинических проявлений. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 5 736 человек. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург, в котором заразились 3 066 жителей, на третьем месте Московская область – 2 893 пациента.