Зеленский не явился на выступление на климатическом саммите в Глазго

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского не оказалось на сессии климатического саммита в Глазго, когда его пригласил выступить специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам климата Джон Керри.

Керри модерировал сессию, посвященную глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. На ней выступили американский лидер Джо Байден и канадский премьер Джастин Трюдо.

Зеленский должен был выступать со второй группой спикеров, однако его не оказалось на месте.

- Позвольте мне сначала представить ….Президента Зеленского я также не вижу, — удивился Керри.

Когда пригласили третью группу лидеров, украинский президент так и не появился в зале.

Ранее Владимир Зеленский назвал российский полуостров Крым и неподконтрольную Киеву часть Донбасса "двумя экологическими бомбами в центре Европы". Также он вновь обратил внимание на то, что международное сообщество не выполнило гарантии безопасности перед Украиной. По его словам, Крым со своей уникальной флорой и фауной теперь стал «российской военно-морской базой», а на части Донбасса происходит затопление шахт и эрозия почв, а также наблюдается нехватка питьевой воды.