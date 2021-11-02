«Единая Россия» исключила из партии депутата Марченко

ЕР исключила из партии депутата, проголосовавшего против бюджета. Фото: Единая Россия

Президиум Генсовета «Единой России» исключил депутата Евгения Марченко из партии. Парламентарий проголосовал против бюджета.

- Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя итоги заседания, «кейс Марченко» абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом Генсовета, — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Там же подчеркнули, что голосовать против бюджета страны, который одобрен фракцией и основан на рекомендациях президента, недопустимо для депутата «Единой России».

Позже Евгений Марченко заявил РИА Новости, что продолжит работу депутатом Государственной думы. Парламентарий добавил, что пока не планирует вступать в другую партию.

Напомним, 28 октября Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. В 2022 году доходы бюджета России составят 25,021 трлн рублей, расходы - 23,694 трлн рублей. В 2023 году доходы составят 25,540 трлн рублей, расходы - 25,241 трлн рублей. Позднее, в 2024 году, потенциальных доходы бюджета оцениваются в 25,831 трлн рублей. Расходы - 26,354 трлн рублей.