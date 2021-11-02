Посол РФ в США заявил о позитивных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в отношениях России и Соединенных Штатов Америки наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги.

Дипломат заметил, что страны наладили устойчивый диалог по линии советов безопасности и министерств иностранных дел.

- Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля. Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений, — сказал Антонов участникам встречи "Диалог Форт-Росс".

По его мнению, двум сторонам предстоит проделать большую работу, чтобы создать фундамент для прогресса в российско-американских отношениях.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с директором ЦРУ Соединенных Штатов Америки Уильямом Бернсом. Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили российско-американские отношения.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах на установление прямых контактов между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. По словам официального представителя Кремля, стороны имеют взаимную заинтересованность в это вопросе.